За свою 55-летнюю карьеру Бергер снялся в 60 фильмах и сериалах. Наиболее успешным его временем были 1960-1970-е годы, а большую популярность актер получил благодаря сотрудничеству с известным итальянским режиссером Лукино Висконти.

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Умер Гельмут Бергер: что о нем известно

Гельмут Бергер, действительно Штайнбергер, родился 29 мая 1944 года в Бад-Ишле. Он провел детство в Зальцбурге и учился во францисканском колледже. В возрасте 18 лет Бергер переехал в Лондон, где получил актерское образование. Чтобы заработать на обучение, он работал официантом. В 1965 году Гельмут поступил в университет Перуджи и снялся в своих первых эпизодических ролях.

Его жизнь кардинально изменилась после переезда в Италию, где он познакомился с Лукино Висконти. В 1967 году Бергер снялся в первом фильме режиссера под названием "Колдуньи". Через два года актер стал известен во всем мире после выхода фильма Висконти "Гибель богов", где он сыграл роль Мартина фон Эссенбека. В 1970 году сыграл Дориана Грея в ленте "Портрет Дориана Грея". Еще одной значимой ролью для Бергера стала главная роль Людвига II в исторической драме "Людвиг", которую он получил в 1972 году.

После смерти Лукино Висконти в 1976 году Гельмут Бергер попал в глубокую депрессию. На первую годовщину смерти режиссера актер попытался покончить жизнь самоубийством. Тогда стало известно, что между Бергером и Висконти были не только профессиональные отношения, но и личные.

Также, примерно в этот же период, Бергер публично заявил о своей бисексуальности.

Гельмут Бергер и Лукино Висконти

В последующие годы актер продолжал сниматься в фильмах и сериалах, но его роли уже не имели такого веса, как в начале его карьеры. Гельмут попробовал себя и в Голливуде, появившись в сериале "Династия" в течение одного сезона.

Позже Бергер решил совершить долгую паузу в карьере и уделить время своей матери. В 2014 году он вернулся на экраны в биографической драме о знаменитом кутюрье Иве Сен-Лоране.