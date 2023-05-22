За свою 55-річну кар’єру Бергер знявся в 60 фільмах і серіалах. Найбільш успішним його часом були 1960 – 1970-ті роки, а велику популярність актор отримав завдяки співпраці з відомим італійським режисером Лукіно Вісконті.

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Помер Гельмут Бергер: що про нього відомо

Гельмут Бергер, насправді Штайнбергер, народився 29 травня 1944 року в Бад-Ішле. Він провів своє дитинство у Зальцбурзі й навчався в францисканському коледжі. У віці 18 років Бергер переїхав до Лондона, де здобув акторську освіту. Щоб заробити на навчання, він працював офіціантом. В 1965 році Гельмут вступив до університету Перуджі та знявся у своїх перших епізодичних ролях.

Його життя кардинально змінилося після переїзду до Італії, де він познайомився з Лукіно Вісконті. У 1967 році Бергер знявся в першому фільмі режисера під назвою "Чаклунки". Через два роки актор став відомим у всьому світі після виходу фільму Вісконті "Загибель богів", де він зіграв роль Мартіна фон Ессенбека. У 1970 році зіграв Доріана Грея у стрічці "Портрет Доріана Грея". Ще однією вагомою роллю для Бергера стала головна роль Людвіга II в історичній драмі "Людвіг", яку він отримав у 1972 році.

Після смерті Лукіно Вісконті в 1976 році, Гельмут Бергер потрапив у глибоку депресію. На першу річницю смерті режисера, актор спробував покінчити життя самогубством. Тоді стало відомо, що між Бергером та Вісконті були не тільки професійні стосунки, але й особисті.

Також, приблизно в цей же період, Бергер публічно заявив про свою бісексуальність.

Гельмут Бергер та Лукіно Вісконті / Pinterest

У наступні роки актор продовжував зніматися в фільмах та серіалах, але його ролі вже не мали такої ваги, як на початку його кар'єри. Гельмут спробував себе й у Голлівуді, з'явившись у серіалі "Династія" протягом одного сезону.

Пізніше Бергер вирішив зробити довгу паузу у кар'єрі й приділити час своїй матері. У 2014 році він повернувся на екрани у біографічній драмі про знаменитого кутюр’є Іва Сен-Лорана.