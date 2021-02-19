Премьера фильма "Гениальное ограбление" состоится 15 апреля 2021 года. А пока авторы проекту мастерски подогревают интерес публики, представляя кадры и трейлер к ленте.

Видео "Гениального ограбления" уже вызвало восторг у сети, ведь в ленте покажут воплощение продуманного плана ограбления. Главные герои выбрали неприступное здание Мадрида – банк, который является одним из самых защищенных в мире. Дело в том, что всего через дорогу от здания расположен штаб испанской армии. Хоть малейшая тревога и сотни вооруженных военных будут в банке за считанные минуты.

Смотрите также Фильмы об ограблениях, которые увлекут динамичным сюжетом

Но это отнюдь не беспокоит изобретательных воров. Они стремятся реализовать свой план ограбления во время Чемпионата мира по футболу, когда все камеры Мадрида будут приведены не на здания, а в толпу болельщиков на улицах города. На все у воров будет 105 минут, а главным оружием в деле станет интеллект.

Кажется, зрителей ждет действительно гениальное ограбления. Однако уже по трейлеру видно, что оно не пройдет гладко, а нарушения плана может стоить грабителям жизни.

"Гениальное ограбление": смотрите трейлер

Актерский состав:

Фамке Яннссен

Астрид Берже-Фрисби

Фредди Хаймор

Сэм Райли

Лиам Каннингем

Луис Тосар и др.

Кадры с фильма "Гениальное ограбление" / Фото Прес-сслужба