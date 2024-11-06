Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал ДОМ. Актер признался, травмировался во время тренировок.

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Геннадий Попенко получил тяжелую травму на фронте: подробности

Геннадий Попенко, актер, получивший известность благодаря ролям в кино, признался, что травму получил во время тренировок. По его словам, во время обычного занятия, во время которого он выполнял элементарные упражнения, произошел неудачный случай. Попенко объяснил, что упал неудобно, и в момент падения произошло столкновение, в результате которого он получил двойной перелом в коленном суставе и серьезные повреждения связок.

У меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено кучи, как единый организм,

– объяснил Геннадий.

Интервью Геннадия Попенко: смотрите видео онлайн

Из-за тяжелой травмы Попенко вынужден был пройти курс реабилитации и операций. Врачи провели несколько сложных манипуляций по восстановлению мышц и костей. В результате в коленном суставе актера сейчас много металла – болты и титановые импланты, удерживающие сустав в нужном состоянии.

Попенко добавил, что сейчас активно работает над восстановлением подвижности колена. Хотя сустав еще не полностью слушается, актер пытается найти с ним "контакт".

Что известно о службе Геннадия Попенко в армии

Геннадий Попенко с детства увлекался военным делом и мечтал стать частью Вооруженных Сил Украины. Однако, уже в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, актер решил, что самое время вступить в армию, чтобы защищать свою страну. Однако, несколько раз его отказывали от службы из-за проблем со здоровьем, признавая его непригодным к военной службе.

Но когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Попенко не остался в стороне. Он вместе с семьей оказался в оккупации на Киевщине. А после освобождения актер не колебался и решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Он стал на защиту своей Родины, выбрав активное участие в борьбе за независимость и свободу страны.