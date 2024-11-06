Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал ДІМ. Актор зізнався, травмувався під час тренувань.

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Геннадій Попенко зазнав важкої травми на фронті: подробиці

Геннадій Попенко, актор, який здобув популярність завдяки ролям у кіно, зізнався, що травму отримав під час тренувань. За його словами, під час звичайного заняття, під час якого він виконував елементарні вправи, стався невдалий випадок. Попенко пояснив, що впав незручно, і в момент падіння відбулося зіткнення, в результаті якого він зазнав подвійного перелому у колінному суглобі та серйозних пошкоджень зв'язок.

В мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм,

– пояснив Геннадій.

Інтерв'ю Геннадія Попенка: дивіться відео онлайн

Через важку травму Попенко змушений був пройти курс реабілітації та операцій. Лікарі провели кілька складних маніпуляцій з відновлення м'язів і кісток. В результаті в колінному суглобі актора зараз багато металу – болти та титанові імпланти, що утримують суглоб у потрібному стані.

Попенко додав, що наразі активно працює над відновленням рухливості коліна. Хоча суглоб ще не повністю слухається, актор намагається знайти з ним "контакт".

Що відомо про службу Геннадія Попенка у війську

Геннадій Попенко з дитинства захоплювався військовою справою і мріяв стати частиною Збройних Сил України. Однак, вже у 2014 році, коли Росія почала агресію проти України, актор вирішив, що саме час вступити до війська, щоб захищати свою країну. Проте, кілька разів його відмовляли від служби через проблеми зі здоров'ям, визнаючи його непридатним до військової служби.

Але коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Попенко не залишився осторонь. Він разом із родиною опинився в окупації на Київщині. А після звільнення актор не вагався і вирішив вступити до лав Збройних Сил України. Він став на захист своєї Батьківщини, обравши активну участь у боротьбі за незалежність і свободу країни.