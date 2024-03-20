Смотрите в материале Кино 24, как выглядят феи в мультфильме и сравнивайте их с персонажами в киноадаптации. Ищите похожие и отличительные черты любимых героев.

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Блум в сериале и мультфильме

То, что отличает эту крошку, как в мультфильме, так и в киноадаптации – это яркий, огненный цвет волос, который свидетельствует о ее суперсиле.



Фея Блум в сериале и в мультфильме / Коллаж Кино 24

Муза в сериале и мультфильме

В сериале фея очень похожа на свой прототип из мультфильма. Впрочем, есть существенное отличие. В киноадаптации – это фея, которая чувствует эмоции и может на них влиять.

Тогда как в мультфильме Муза – это фея пения и музыки. Вот, как она выглядит в оригинале.

Терра в сериале похожа на Флору в мультфильме

Эти героини похожи между собой, однако в конце второго сезона сериала появляется еще одна фея природы. До конца зрителям непонятно, кто в конце станет "Флорой" в киноадаптации. Вот, как выглядит Терра в сериале:

В мультфильме Флора обладает силой природы. Однако это, видимо, один из случаев, когда феи внешне совсем не похожи. Вот, как она выглядит в мультфильме:

Аиша в сериале – это Лейла в мультфильме

Эти две феи максимально похожи между собой в мультфильме и киноадаптации. Они оба обладают силой воды. Вот, как фея выглядит в сериале:

А так Лейла выглядит в оригинальном мультфильме "Винкс":

Стелла в сериале и мультфильме

Эти две блондинки также максимально похожи в обеих лентах. Правда, судьба Стеллы из сериала несколько драматичнее, чем феи из мультфильма. Вот, как обладательница силы света и солнца выглядит в киноадаптации:

Тогда, когда в оригинале Стелла выглядит вот так:

Смотрите мультсериал и его киноадаптацию. Попробуйте сравнить персонажей из своего детства и героев современного сериала "Судьба: сага Винкс".