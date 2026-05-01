"С Ди Каприо такого бы не случилось": герой фильма "Мистер Никто против Путина" потерял свой Оскар

Российский актер и режиссер Павел Таланкин, который выиграл Оскар за документальный фильм "Мистер Никто против Путина", потерял статуэтку. Она якобы исчезла во время перелета.

Об инциденте рассказали в BBC. Павел Таланкин сказал, что Оскар был в его ручной клади, когда он отправлялся на рейс из Нью-Йорка в Германию.

Служба безопасности аэропорта его остановила, аргументировав это тем, что статуэтку можно использовать как оружие. Поэтому россиянин сдал награду, но по прибытию в Германию Оскар исчез.

Авиакомпания Lufthansa, которая помогла Таланкину с упаковкой награды в коробку, отреагировала на инцидент. В команде заявили, что принимают во внимание случай и проведут поиск статуэтки.



Как упаковали статуэтку / Фото из инстаграма Дэвида Боренштейна

Исполнительный продюсер фильма Робин Гессман общалась с Таланкиным и работниками Управления транспортной безопасности США через громкую связь, поскольку россиянин не знает английского языка на разговорном уровне.

Она отметила, что Таланкин уже несколько раз летал с Оскаром и статуэткой BAFTA как в пределах США, так и на международных рейсах. Ранее проблем не возникало.

С Леонардо Ди Каприо такого бы не произошло,

– сказала Робин Гессман.

Что известно о ленте?

"Мистер Никто против Путина" – это датско-чешский документальный фильм американского режиссера Дэвида Боренштейна. Соавтором и главным актером является россиянин Павел Таланкин.

Сюжет разворачивается вокруг педагога, организующего мероприятия в одной из российских школ. Во время этих линеек и открытых уроков детей "кормят" пропагандой". На фоне полномасштабного вторжения школа претерпевает изменения.

Фильм получил Оскар, однако и критику со стороны украинцев. Ведь лента напоминает очередной месседж пропаганды о том, что не все россияне "плохие", многие "осуждают войну", хотя фактически ничего для ее прекращения не делают.