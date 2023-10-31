Распоряжение Залужного и песни Иво Бобула: 5 фактов о проекте "Герой", которые вас удивят

В Украине при поддержке УКФ отсняли проект "Герой". Эта работа знакомит зрителя с впечатляющими историями защитников Украины, которые получили высшее государственное отличие – звание Героя Украины.

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Проект "Герой" был создан при поддержке УКФ.

Эта работа открывает перед зрителем невероятные истории защитников Украины, получивших высокое признание государства, получив звание Героя Украины. 8 историй настоящих военных, подробно рассказывающих о вызовах и сложных решениях, делятся победами и потерями. Комментарии их боевых товарищей раскрывают личность героя с разных ракурсов. Реконструкция событий и реальные кадры по боевым действиям помогают зрителю максимально реалистично представить истории этих храбрых военных, справедливо ставших героями для своей страны.

Проект "Герой": смотрите онлайн

Интересные факты о проекте "Герой"

Для реализации съемки документального проекта "Герой" съемочная группа проехала 2000 км.

Команда была в непосредственной близости к вражескому обстрелу одного из населенных пунктов, а именно обстрелу ракетами С300.

На коптер съемочной группы оказал влияние враждебный РЭП, в результате чего дрон был принудительно посажен, но его удалось обнаружить.