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Проєкт "Герой" створили за підтримки УКФ

Ця робота відкриває перед глядачем неймовірні історії захисників України, які отримали високе визнання держави, здобувши звання Героя України. 8 історій справжніх військових, які детально розповідають про виклики та складні рішення, діляться перемогами та втратами. Коментарі їхніх бойових товаришів розкривають особистість героя з різних ракурсів. Реконструкція подій і реальні кадри з бойових дій допомагають глядачеві максимально реалістично уявити історії цих хоробрих військових, які справедливо стали героями для своєї країни.

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Цікаві факти про проєкт "Герой"

Для реалізації зйомки документального проєкту "Герой" знімальна група проїхала 2000 кілометрів.

Команда була в безпосередній близькості до ворожого обстрілу одного з населених пунктів, а саме обстрілу ракетами С300.

На коптер знімальної групи здійснив вплив ворожий РЕП, внаслідок чого дрон був примусово посаджений, але його вдалося знайти.