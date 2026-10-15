Любовный треугольник и борьба за власть: "Женский врач" возвращается с неожиданными поворотами

Казалось бы, в жизни Михаила Гончара уже было столько драматических событий, что хватило бы на несколько медицинских сериалов. Но сценаристы решили, что спокойная жизнь врача – слишком скучна. Поэтому впереди новые конфликты, борьба за власть и личные отношения, которые, похоже, снова придется спасать без наркоза.

Как сообщает 24 Канал, телеканал СТБ и FILM.UA Group официально приступили к съемкам четвертого сезона популярного украинского сериала "Женский врач. Новая жизнь". И на этот раз зрителей ждут не только новые персонажи, но и серьезные перемены в жизни любимых героев.

Что известно о 4-м сезоне "Женского врача"

Прежде всего, сериал меняет телеканал. Впервые за всю историю франшизы новый сезон будет выходить на СТБ, где уже транслируются медицинские проекты "Дежурный врач" и "Врачи".

К главной роли вернется Андрей Исаенко, который вновь сыграет акушера-гинеколога Михаила Гончара.



Сериал "Женский врач. Новая жизнь" / Фото СТБ



Однако спокойные рабочие будни ему точно не светят. В медцентре появится новая заведующая отделением Марина Яворская – женщина из прошлого Гончара. И, как это часто бывает в сериалах, прошлое возвращается вовсе не для того, чтобы просто выпить кофе.

Более того, к команде присоединится военный хирург Олесь Захарчук, который станет непростым соперником главного героя. Причем конкуренция развернется не только в профессиональной, но и в личной жизни.

Тем временем Олег Мельник продолжит плести интриги, пытаясь реализовать собственные планы. Его действия поставят под угрозу и новое руководство, и работу медцентра.

Итак, в четвертом сезоне героям придется спасать не только пациентов, но и собственные карьеры и отношения.

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Кто сыграет в новом сезоне

Помимо Андрея Исаенко, в сериале снимутся Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта, Надежда Хильская, Сергей Кисиль, Иван Жилюк, Нина Набока и другие.

Режиссером-постановщиком стал Андрей Колесник. Продюсер проекта Елена Канишевская заверила, что, несмотря на изменения, создатели сохранят основную историю и ее главного героя.

Михаил Гончар по-прежнему будет ходить на работу, воспитывать дочь Таню, сталкиваться со своими проблемами, радостями и печалями, – рассказала продюсер.

Поэтому поклонники могут не волноваться: любимый врач остается на своем месте. Правда, судя по анонсированным сюжетным поворотам, спокойствие ему, как и раньше, только снится.

Премьера сериала "Женский врач. Новая жизнь 4" – в 2027 году на СТБ!

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