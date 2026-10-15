Як повідомляє 24 Канал, телеканал СТБ та FILM.UA Group офіційно розпочали знімання четвертого сезону популярного українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". І цього разу на глядачів чекають не лише нові персонажі, а й серйозні зміни в житті улюблених героїв.

Що відомо про 4 сезон "Жіночого лікаря"

Насамперед серіал змінює телеканал. Вперше за історію франшизи новий сезон виходитиме на СТБ, де вже транслюють медичні проєкти "Черговий лікар" та "Лікарі".

До головної ролі повернеться Андрій Ісаєнко, який знову зіграє акушера-гінеколога Михайла Гончара.



Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото СТБ



Однак спокійні робочі будні йому точно не світять. У медцентрі з'явиться нова завідувачка відділення Марина Яворська – жінка з минулого Гончара. І, як це часто буває в серіалах, минуле повертається зовсім не для того, щоб просто випити кави.

Ба більше, до команди приєднається військовий хірург Олесь Захарчук, який стане непростим суперником головного героя. Причому конкуренція розгорнеться не лише в професійному, а й в особистому житті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тим часом Олег Мельник продовжить плести інтриги, намагаючись реалізувати власні плани. Його дії поставлять під загрозу і нове керівництво, і роботу медцентру.

Отже, у четвертому сезоні героям доведеться рятувати не лише пацієнтів, а й власні кар'єри та стосунки.

Хто зіграє у новому сезоні

Окрім Андрія Ісаєнка, у серіалі знімуться Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Надія Хільська, Сергій Кисіль, Іван Жилюк, Ніна Набока та інші.

Режисером-постановником став Андрій Колесник. Продюсерка проєкту Олена Канішевська запевнила, що попри зміни творці збережуть основну історію та її головного героя.

Михайло Гончар так само ходитиме на роботу, виховуватиме доньку Таню, матиме свої проблеми, радості та печалі, – розповіла продюсерка.

Тож прихильники можуть не хвилюватися: улюблений лікар залишається на місці. Щоправда, судячи з анонсованих сюжетних поворотів, спокій йому, як і раніше, лише сниться.

Прем’єра серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 4" – у 2027 році на СТБ!

Маємо для вас ще добірку українських серіалів з цікавим сюжетом.