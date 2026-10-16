От него трудно оторвать взгляд: как выглядит красавец-сын Гэри Олдмана и чем он занимается

Казалось бы, быть сыном Гэри Олдмана – это уже неплохой старт в жизни. Но когда к знаменитой фамилии добавляются модельная внешность, голубые глаза и харизма рок-звезды, шансы остаться незамеченным стремительно приближаются к нулю.

27-летний Чарли Олдман решил не соперничать с отцом за "Оскар", а покорять мир моды. И, судя по его карьере, у него это получается довольно успешно. Как выглядит наследник голливудской легенды и чем он занимается, рассказывает 24 Канал.

Как выглядит сын Гэри Олдмана

Чарли Джон Олдман родился 11 февраля 1999 года в браке Гэри Олдмана с фотографом и моделью Доней Фиорентино.

От знаменитого отца парень унаследовал выразительные черты лица, а от матери, похоже, любовь к модной индустрии.



Чарли Олдман / Фото fordmodels



Сегодня Чарли имеет рост 184 сантиметра, голубые глаза, темные волосы и выразительные скулы. Его стиль – смесь рок-н-ролла, винтажной моды и голливудской небрежности, за которую другим приходится платить стилистам немалые деньги.

Еще в 2016 году Чарли называли одним из любимцев дизайнера Эди Слимана и отмечали его любовь к панк-эстетике.

Чем занимается Чарли Олдман

В модельный бизнес сын актера попал в 16 лет. В 2015 году он дебютировал на показе Saint Laurent в Париже вместе с сыном Пирса Броснана Диланом.

Впоследствии Чарли сотрудничал с Dolce & Gabbana, в частности, дефилировал на показе бренда в 2018 году и снимался для его рекламной кампании.



Чарли Олдман / Фото fordmodels



В 2024 году красавец украсил обложку журнала ICON, а в 2025-м попал в подборку самых известных сыновей-моделей по версии GQ.

И хотя знаменитый отец мог бы открыть ему двери в Голливуд, Чарли пока сосредоточивается на других увлечениях. Он занимается фотографией, рисованием, серфингом и даже интересуется созданием женской дизайнерской одежды.

Что известно о личной жизни красавца

Без романтических интриг тоже не обошлось. В 2019 году Чарли приписывали отношения с актрисой Кирнан Шипкой, известной по сериалу "Жуткие приключения Сабрины".

Пару фотографировали во время романтических прогулок по Лос-Анджелесу, а впоследствии они вместе появились на кинопремьере. Правда, официально свои отношения молодые люди так и не подтвердили.

А еще Чарли дружит со звездой "Эйфории" Джейкобом Элорди. По информации GQ, он даже подарил актеру старую кожаную папку своего отца, в которой Элорди впоследствии носил сценарий фильма "Солтберн".

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