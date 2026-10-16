27-річний Чарлі Олдман вирішив не змагатися з батьком за "Оскар", а підкорювати світ моди. І, судячи з його кар'єри, виходить це доволі успішно. Як виглядає спадкоємець голлівудської легенди та чим займається, розповідає 24 Канал.

Як виглядає син Гері Олдмана

Чарлі Джон Олдман народився 11 лютого 1999 року в шлюбі Гері Олдмана з фотографкою та моделлю Донею Фіорентіно.

Від знаменитого батька хлопець успадкував виразні риси обличчя, а від матері, схоже, любов до модної індустрії.



Чарлі Олдман / Фото fordmodels



Сьогодні Чарлі має зріст 184 сантиметри, блакитні очі, темне волосся та виразні вилиці. Його стиль – суміш рок-н-ролу, вінтажної моди й голлівудської недбалості, за яку іншим доводиться платити стилістам чималі гроші.

Ще у 2016 році Чарлі називали одним із улюбленців дизайнера Еді Слімана та відзначали його любов до панк-естетики.

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Чим займається Чарлі Олдман

У модельний бізнес син актора потрапив у 16 років. У 2015-му він дебютував на показі Saint Laurent у Парижі разом із сином Пірса Броснана Діланом.

Згодом Чарлі співпрацював із Dolce & Gabbana, зокрема дефілював на показі бренду 2018 року та знімався для його рекламної кампанії.



Чарлі Олдман / Фото fordmodels



У 2024 році красень прикрасив обкладинку журналу ICON, а у 2025-му потрапив до добірки найвідоміших синів-моделей за версією GQ.

І хоча знаменитий батько міг би відчинити йому двері до Голлівуду, Чарлі поки зосереджується на інших захопленнях. Він займається фотографією, малюванням, серфінгом і навіть цікавиться створенням жіночого дизайнерського одягу.

Що відомо про особисте життя красеня

Без романтичних інтриг теж не обійшлося. У 2019 році Чарлі приписували стосунки з акторкою Кірнан Шипкою, відомою за серіалом "Моторошні пригоди Сабріни".

Парочку фотографували під час романтичних прогулянок Лос-Анджелесом, а згодом вони разом з'явилися на кінопрем'єрі. Щоправда, офіційно свої стосунки молоді люди так і не підтвердили.

А ще Чарлі товаришує із зіркою "Ейфорії" Джейкобом Елорді. За інформацією GQ, він навіть подарував акторові стару шкіряну папку свого батька, у якій Елорді згодом носив сценарій фільму "Солтберн".

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