Об этом стало известно из твиттера Райана Рейнольдса, где он поделился тизером триквела "Дедпула". Кроме того, он сообщил, что продолжение выйдет 6 сентября 2024 года.
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Гью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле "Дедпула"
Райан Рейнольдс, продюсер и исполнитель главной роли записал юмористическое видеообращение, в котором рассказал о трилогии "Дедпула".
В конце разговора возле него проходит Гью Джекман и Райан его спрашивает, хочет ли он снова сыграть Росомаху. Несмотря на него, Джекман отвечает: "Да, конечно, Райан".
Райан Рейнольдс о "Дедпуле": смотрите видео
Интересные факты о фильмах "Дедпул"
Первые две части "Дедпула" преуспели в прокате, ведь миллионы киноманов хотели посмотреть на курьезные приключения антигероя, который может ругаться в кадре, шутить и быть непредсказуемым в драке с противниками.
Главную роль в обеих лентах исполнил актер Райан Рейнольдс. По сюжету, супергерой теряет свою привлекательность из-за одного мутанта, а потому в первой части то и делает, что ищет Фрэнсиса в надежде вернуть свою внешность. Однако Рейнольдс в маске Дедпула получил не меньшую популярность, потому в 2018 году он вернулся к этой роли.
Известно, что 2-ю часть "Дедпула" снимал режиссер Дэвид Литч. Студия хотела снова пригласить его к сотрудничеству, однако пока мужчина занят съемками "Скоростного поезда". Лента еще до выхода получила безумную популярность, ведь в ролях убийц можно будет увидеть Брэда Питта и Леди Гагу. Следовательно, пока неизвестно, кто станет режиссером "Дедпула 3".
В СМИ предполагают, что супергерой в 3 части может вернуться в прошлое, чтобы изменить свою жизнь и спасти любимую девушку от смерти. Однако официально данную информацию пока не подтверждают.