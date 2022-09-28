Гью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле "Дедпула": видеообращение Рейнольдса

Австралийский киноактер Гью Джекман, известный за роль супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", снова вернется к ней. Он сыграет в третьей части "Дедпула".

Об этом стало известно из твиттера Райана Рейнольдса, где он поделился тизером триквела "Дедпула". Кроме того, он сообщил, что продолжение выйдет 6 сентября 2024 года.

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Гью Джекман вернется к роли Росомахи в триквеле "Дедпула"

Райан Рейнольдс, продюсер и исполнитель главной роли записал юмористическое видеообращение, в котором рассказал о трилогии "Дедпула".

В конце разговора возле него проходит Гью Джекман и Райан его спрашивает, хочет ли он снова сыграть Росомаху. Несмотря на него, Джекман отвечает: "Да, конечно, Райан".

Райан Рейнольдс о "Дедпуле": смотрите видео

Интересные факты о фильмах "Дедпул"

Первые две части "Дедпула" преуспели в прокате, ведь миллионы киноманов хотели посмотреть на курьезные приключения антигероя, который может ругаться в кадре, шутить и быть непредсказуемым в драке с противниками.

Главную роль в обеих лентах исполнил актер Райан Рейнольдс. По сюжету, супергерой теряет свою привлекательность из-за одного мутанта, а потому в первой части то и делает, что ищет Фрэнсиса в надежде вернуть свою внешность. Однако Рейнольдс в маске Дедпула получил не меньшую популярность, потому в 2018 году он вернулся к этой роли.

Известно, что 2-ю часть "Дедпула" снимал режиссер Дэвид Литч. Студия хотела снова пригласить его к сотрудничеству, однако пока мужчина занят съемками "Скоростного поезда". Лента еще до выхода получила безумную популярность, ведь в ролях убийц можно будет увидеть Брэда Питта и Леди Гагу. Следовательно, пока неизвестно, кто станет режиссером "Дедпула 3".

В СМИ предполагают, что супергерой в 3 части может вернуться в прошлое, чтобы изменить свою жизнь и спасти любимую девушку от смерти. Однако официально данную информацию пока не подтверждают.