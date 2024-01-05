Конец золотой эпохи Голливуда: скончалась актриса Глинис Джонс

Актриса Глинис Джонс, британская звезда, получившая признание своей ролью миссис Бэнкс в классической версии "Мэри Поппинс" 1964 года. Актрисе было 100 лет.

Узнайте в материале, где скончалась знаменитая актриса и что известно о карьере Глинис Джонс в кино.

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Умерла легенда мирового кино Глинис Джонс: что известно

Она покинула этот мир по причине естественных причин в доме престарелых в Лос-Анджелесе, поскольку актрисе было 100 лет. Еще в октябре 2023 актриса отметила свой век и весело заявила, что не почувствовала никаких изменений после этого юбилея. Звезда добавила, что она будет прекрасно выглядеть в любом возрасте.

Смерть Джонс подтвердил менеджер знаменитости Митч Клемм.

Сегодня грустный день для Голливуда. Мы не только оплакиваем смерть нашей дорогой Глинис, но и конец золотого века Голливуда,

– заявил Митч Клемм.

Кроме того, Митч Клемм поделился личными переживаниями. Он сказал, что Джонс повлияла на миллионы людей и определялась как интеллектуальная и остроумная личность, с большим удовольствием выступавшая перед зрителями. Менеджер отметил, что он встретился с этой звездой в самом начале своей карьеры и долгое время сотрудничал с ней.

Глинис похоронят рядом с ее отцом в Великобритании.

Глинис Джонс умерла: что известно о карьерной тропе актрисы

О ее актерской карьере можно сказать многое, ведь Глинис Джонс имела за плечами двадцать лет актерского опыта.

Она получила главную роль в экранизации романа Памелы Треверс "Мэри Поппинс" от Disney. В этом классическом фильме актриса воплотила образ миссис Винифред Бэнкс, которая вместе с мужем ищет няню-волшебницу для своих детей.

"Мэри Поппинс": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, Глинис Джонс получила премию Тони за свою роль в бродвейском мюзикле "A Little Night Music". А ее выступление в фильме "Бродяги" в 1960 году принесло актрисе номинацию на Оскар.

Также Глинис снялась в бессчетных телепроектах. Последнее ее появление на экране произошло в 1999 году в ленте "Суперзвезда", где она исполнила роль бабушки.