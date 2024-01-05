Дізнайтесь в матеріалі, де померла знаменита акторка та що відомо про кар'єру Глініс Джонс в кіно.

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Померла легенда світового кіно Глініс Джонс: що відомо

Вона покинула цей світ внаслідок природних причин у будинку для літніх людей у Лос-Анджелесі, оскільки акторці було 100 років. Ще у жовтні 2023 року акторка відзначила своє століття та весело заявила, що не відчула жодних змін після цього ювілею. Зірка додала, що вона мати чудовий вигляд у будь-якому віці.

Смерть Джонс підтвердив менеджер знаменитості Мітч Клем.

Сьогодні сумний день для Голлівуду. Ми не тільки оплакуємо смерть нашої дорогої Глініс, а й кінець золотого віку Голлівуду,

– заявив Мітч Клем.

Окрім того, Мітч Клем поділився особистими переживаннями. Він сказав, що Джонс вплинула на мільйони людей і визначалася як інтелектуальна та дотепна особистість, яка з великим задоволенням виступала перед глядачами. Менеджер зазначив, що він зустрівся з цією зіркою на самому початку своєї кар'єри та протягом тривалого часу співпрацював із нею.

Глініс поховають поруч із її батьком у Великій Британії.

Глініс Джонс померла: що відомо про кар'єрну стежину акторки

Про її акторську кар'єру можна сказати багато, адже Глініс Джонс мала за плечима двадцять років акторського досвіду.

Вона отримала головну роль в екранізації роману Памели Треверс "Мері Поппінс" від Disney. У цьому класичному фільмі акторка втілила образ місис Вініфред Бенкс, яка разом із чоловіком шукає няню-чарівницю для своїх дітей.

"Мері Поппінс": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім того, Глініс Джонс отримала премію Тоні за свою роль у бродвейському мюзиклі "A Little Night Music". А її виступ у фільмі "Бродяги" у 1960 році приніс акторці номінацію на Оскар.

Також Глініс знялася в численних телепроєктах. Остання її поява на екрані відбулася у 1999 році у стрічці "Суперзірка", де вона виконала роль бабусі.