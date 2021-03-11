Джейсон Стэтхэм будет жаждать правосудия в боевике Гая Ричи "Гнев человеческий": первые фото
Знаменитый режиссер Гай Ричи готовится к премьере нового боевика "Гнев человеческий". Главную роль в фильме прогнозируемо получил актер Джейсон Стэтхэм, которого с легкостью можно назвать "королем ешну".
Источник:24 канал
Премьера фильма "Гнев человеческий" состоится 22 апреля 2021 года. Поэтому все киноманы смогут увидеть очередной зрелищный боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли. А если режиссерское кресло занял Гай Ричи, стоит ожидать еще и спецэффектов и неожиданных поворотов сюжета в стиле триллера.
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"Гнев человеческий": сюжет боевика
Известно, что в центре событий очутится некий джентльмен Эйч. Он-- загадочный красавец с жаждой к правосудию. Имея собственные мотивы для мести, Эйч хочет найти заказчиков серии ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В ходе криминальной схемы неизвестные збагатись на миллионы долларов и не понесли никакого наказания за содеянное. Поэтому Эйч будет расхлебывать запутанные схемы, а заказчики ограблений получат заслуженную расплату.
Зная, насколько Джейсон Стэтхэм креативно подходит к сценам боев, это будет ожесточенное противостояние, где в ход пойдет не только оружие.
Джейсон Стэтхэм / Фото Пресс-служба
Главные актеры
- Джейсон Стэтхэм
- Скотт Иствуд
- Джош Хартнетт
- Голт Макклеллан
- Марсан
- Лаз Алонсо
- Пост Мэлоун
- Джеффри Донован
- Ниам Алгар
Актерский состав боевика "Гнев человеческий" / Фото Пресс-служба
Актеры боевика "Гнев человеческий" / Фото Пресс-служба
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