Голливуд признал украинский фильм 1929 года одним из лучших в истории

Украинский фильм начала XX века вошел в список лучших документальных фильмов мира, заняв 14-е место. Это довольно важное и ценное мировое признание.

Как сообщает The Hollywood Reporter, легендарный фильм "Человек с киноаппаратом" режиссера Дзиги Вертова вошел в список 25 лучших документальных фильмов всех времен. Украинская картина заняла 14-е место в престижном рейтинге, обойдя немало современных работ.

"Человек с киноаппаратом": смотреть трейлер

Фильм вышел еще в 1929 году, но и сегодня его называют одним из самых влиятельных в истории мирового кино. И это тот случай, когда фраза "опередил свое время" звучит не как красивый штамп, а как сухой факт.

В фильме нет традиционного сюжета, диалогов или главных героев. Вместо этого – жизнь большого города, снятая так, что даже спустя почти столетие многие режиссерские приемы выглядят удивительно современно. Монтаж, ракурсы, эксперименты с камерой – все это Вертов начал использовать задолго до того, как это стало модным.

Получается, пока одни спорят, спасет ли очередной блокбастер киноиндустрию, украинский фильм 1929 года спокойно занимает место среди лучших документальных лент в истории. И, похоже, чувствует себя там вполне заслуженно.

Кстати, пока одни украинские фильмы входят в мировые рейтинги, другие только готовятся к премьере. О том, как создаются большие украинские кинопроекты, нам рассказал украинский режиссер Алексей Комаровский.