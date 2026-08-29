От Сидни Суини до Шона Пенна: 4 голливудских актера, которые удивили своим знанием украинского языка

Мировые знаменитости продолжают выражать поддержку Украине не только благотворительными инициативами, но и попытками говорить на украинском языке. Голливудские актеры с удовольствием учат первые фразы на съемочных площадках, осваивают кириллицу и декламируют украинские стихи и песни.

Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

Известные актеры, изучавшие украинский язык

Сидни Суини

Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини попробовала заговорить на украинском языке во время работы над совместным кинопроектом "Гандам". Ее коллега по съемкам, украинский актер Александр Рудинский, научил голливудскую актрису базовому приветствию: "Привет, меня зовут Сидни".

Миша Коллинз

Актер культового сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз присоединился к масштабному проекту послов платформы UNITED24. В 2023 году вместе с Кэтрин Винник, Ливом Шрайбером, Марком Стронгом, Иванной Сахно, Тимоти Снайдером и другими мировыми звездами он зачитал на украинском языке текст легендарного стихотворения Владимира Сосюры "Любите Украину".

Джесси Айзенберг

Американский актер Джесси Айзенберг подошел к изучению языка еще более основательно. Звезда фильма "Социальная сеть" в течение целого года изучал кириллицу, чтобы лучше подготовиться к своей волонтерской поездке в Украину, которая состоялась летом 2026 года.

Шон Пенн

К списку голливудских звезд, которые заговорили на украинском, присоединился и трехкратный лауреат премии "Оскар" Шон Пенн. Во время одного из своих визитов в Украину легендарный актер и режиссер прочитал на украинском языке знакомые каждому строки из знаменитой песни "Червона рута".

Мировые кинозвезды не ограничиваются лишь изучением языка и культурными жестами, но и регулярно приезжают лично поддержать украинцев в самые сложные моменты. Ранее мы рассказывали о том, как голливудский актер Лиев Шрайбер встретился с тяжелобольными детьми в Украине.