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Відомі актори, які вчили українську

Сідні Свіні

Зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні спробувала заговорити українською під час роботи над спільним кінопроєктом "Ґандам". Її колега по зйомках, український актор Олександр Рудинський, навчив голлівудську акторку базового привітання: "Привіт, мене звати Сідні".

Міша Коллінз

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Актор культового серіалу "Надприродне" Міша Коллінз долучився до масштабного проєкту амбасадорів платформи UNITED24. У 2023 році разом із Кетрін Винник, Лівом Шрайбером, Марком Стронгом, Іванною Сахно, Тімоті Снайдером та іншими світовими зірками він зачитав українською мовою текст легендарного вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Джессі Айзенберг

Американський актор Джессі Айзенберг підійшов до знайомства з мовою ще ґрунтовніше. Зірка "Соціальної мережі" протягом цілого року вивчав кирилицю, щоб краще підготуватися до своєї волонтерської поїздки в Україну, яка відбулася влітку 2026 року.

Шон Пенн

До списку голлівудських зірок, які заговорили українською, приєднався і триразовий лауреат премії "Оскар" Шон Пенн. Під час одного зі своїх візитів до України легендарний актор та режисер прочитав українською мовою впізнавані кожному рядки зі знаменитої пісні "Червона рута".

Світові кінозірки не обмежуються лише вивченням мови та культурними жестами, а й регулярно приїздять особисто підтримати українців у найскладніші моменти. Раніше ми розповідали про те, як голлівудський актор Лієв Шрайбер зустрівся з важкохворими дітьми в Україні.