Многим пришлось пройти тяжелые испытания в нищете, чтобы сегодня оказаться в Голливуде. Больше о них читайте в материале 24 Канала.

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Джим Кэрри

Джим Кэрри был одним из таких детей. Сегодня он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Джим Кэрри / Billboard

Но это было не всегда. Мальчик рос в семье, где отец содержал многодетную семью, а мать страдала редкой формой невроза, потому не работала. Впоследствии отец остался без работы, а семья – без жилья. Долгое время семья Кэрри жила в автомобильном фургоне. Переехав в Лос-Анджелес, Джим Керри начал делать свои первые шаги в актерстве, впрочем, многие его старания, выступления и проб были провальными. Тем не менее сегодня Керри один из самых успешных актеров Голливуда.

Селена Гомес

Жизнь Селены Гомес, несмотря на огромный успех в разных сферах, не была простой. Кроме того, что звезда уже в зрелом возрасте имела много проблем со здоровьем, ей угрожали убийством, Селена не на словах знает, как это жить в бедности. Ее родители развелись, когда девочке было 5 лет.

Однако актриса вспоминает детство с теплом, ведь мама работала одновременно в Starbucks, Dave&Buster's и модельном агентстве Podunk, чтобы ее дочь не почувствовала, что такое нищета вполне. И ей это удалось.

Я помню, как мне всегда напоминали, что у других людей было меньше, чем у нас. А у нас было немного. Но я этого не чувствовала, потому что моя мама всегда делала сотню миллионов вещей только для того, чтобы сделать меня счастливой,

– напоминает Селена Гомес.

Леонардо Ди Каприо

Сейчас Леонардо Ди Каприо имеет безумный заработок и большое состояние. Актер сегодня не любит вспоминать былые времена, ведь детство у Лео не было легким. Он вырос только с мамой, ведь родители развелись. Поэтому маме будущей звезды Голливуда приходилось работать на нескольких работах, чтобы удерживать себя с сыном.

Леонардо Ди Каприо / Fortune

Сегодня Леонардо Ди Каприо перечисляет миллионы на благотворительность, потому что хорошо помнит свои детские годы и понимает людей, нуждающихся в помощи.

Автор: Ольга Паньков