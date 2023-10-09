Багатьом довелось пройти важкі випробування у злиднях, щоб сьогодні опинитись в Голлівуді. Більше про них читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Джим Керрі

Джим Керрі був одним із таких дітей. Сьогодні він вважається одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Джим Керрі / Billboard

Але так було не завжди. Хлопчик ріс у сім’ї, де батько утримував багатодітну сім’ю, а мати страждала рідкісною формою неврозу, тому не працювала. Згодом батько залишився без роботи, а сім’я – без житла. Довгий час сім'я Керрі жила в автомобільному фургоні. Переїхавши до Лос-Анджелеса, Джим Керрі почав робити свої перші кроки в акторстві, втім, багато його старань, виступів та проб були провальними. Тим не менш, сьогодні Керрі один із найуспішніших акторів Голлівуду.

Селена Гомес

Життя Селени Гомес, попри шалений успіх у різних сферах не було простим. Окрім того, що зірка уже в зрілому віці мала багато проблем зі здоров’ям, їй погрожували вбивством, Селена не на словах знає, як це – жити у бідності. Її батьки розлучилися, коли дівчинці було 5 років.

Однак, акторка згадує дитинство з теплом, адже мама працювала одночасно в Starbucks, Dave&Buster’s і модельному агентстві Podunk, аби її донька не відчула, що таке злидні сповна. І їй це вдалося.

Я пам’ятаю, як мені завжди нагадували, що в інших людей було менше, ніж у нас. А у нас було небагато. Але я цього не відчувала, бо моя мама завжди робила сотню мільйонів речей тільки для того, аби зробити мене щасливою,

– пригадує Селена Гомес.

Леонардо Ді Капріо

Зараз Леонардо Ді Капріо має шалений заробіток і великі статки. Актор сьогодні не любить згадувати минулі часи, адже дитинство у Лео не було легким. Він виріс лише з мамою, адже батьки розлучилися. Тому мамі майбутньої зірки Голлівуду доводилось працювати на декількох роботах, щоб утримувати себе із сином.

Леонардо Ді Капріо / Fortune

Сьогодні Леонардо Ді Капріо перераховує мільйони на благодійність, бо добре пам’ятає свої дитячі роки та розуміє людей, які потребують допомоги.

Авторка: Ольга Паньків