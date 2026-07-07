Кто-то из звезд утратил доверие своих детей из-за тяжелого развода, кто-то – из-за специфических религиозных взглядов, а кто-то просто не смог совместить успешную карьеру с отцовством. 24 Канал собрал истории голливудских актеров, чьи дети сознательно вычеркнули их из своей жизни. Очередным подтверждением этого стал недавний выпускной вечер младшей дочери Брэда Питта, Захары, который актер пропустил, потому что Анджелина Джоли якобы скрыла дату.

Брэд Питт

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли стал началом конца его отношений с детьми. Трещина в общении появилась после громкого конфликта на борту частного самолета, когда старший сын Мэддокс вступился за мать. Впоследствии от общения с отцом отказался и младший сын Пакс. Однако самым болезненным ударом для актера стало решение его дочерей – Захары, Шайло и Вивьен. Девочки одна за другой официально сменили фамилию Питт, оставив в документах только девичью фамилию матери. В настоящее время актер практически не поддерживает связь со своими детьми.

Том Круз

Актер не принимает никакого участия в воспитании своей дочери Сури уже более десяти лет. Причиной этого стало его фанатичное увлечение саентологией. Когда Кэти Холмс подала на развод, ее главной целью было защитить ребенка от влияния религиозной организации, которую поддерживает Том. Поскольку правила саентологов запрещают близкое общение с теми, кто пошел против церкви, Круз просто вычеркнул дочь из своей повседневной жизни. После достижения совершеннолетия Сури также решила отказаться от фамилии отца.

Энтони Хопкинс

Лауреат премии "Оскар" демонстрирует абсолютное безразличие к собственной семье. Он не разговаривает со своей единственной дочерью Эбигейл уже более двадцати лет. Обида девушки уходит корнями в детство, когда актер бросил ее мать ради новой семьи и карьеры в Голливуде. Во взрослом возрасте Эбигейл пыталась сблизиться с отцом, они даже снялись вместе в нескольких фильмах, но эмоциональная пропасть оказалась слишком глубокой. Хопкинс прервал все контакты и в одном из интервью холодно признался, что даже не знает, есть ли у него внуки, добавив, что это его совершенно не беспокоит.

Джеки Чан

Легендарный мастер боевых искусств, который на экране всегда излучает доброту и юмор, в реальной жизни имеет очень мрачную семейную историю. Его внебрачная дочь Этта У Чжолинь никогда не знала отцовской любви. Джеки Чан так и не признал девушку официально, полностью лишив ее финансовой и моральной поддержки. Ситуация стала критической, когда Этта сделала каминг-аут и вышла замуж за свою возлюбленную. После этого девушка оказалась на грани бедности, но заявила журналистам, что знаменитый актер для нее просто не существует и она не считает его своим отцом.

Напомним, что ранее наша редакция рассказывала, как сейчас выглядит дочь Сильвестра Сталлоне.