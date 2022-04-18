Голливудские актрисы Вера Фармига и Иванна Сахно призвали помогать украинской армии

Мир не перестает выражаться в поддержку Украины. На днях голливудские актрисы украинского происхождения Вера Фармига и Иванна Сахно показали в инстаграме фотографии с плакатами помочь армии.

Мировые знаменитости присоединились к флешмобу и призвали подписчиков обратиться в правительство своих стран, чтобы вооружить Вооруженные Силы Украины.

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Иванна Сахно и Вера Фармига призвали помочь армии Украины

По словам звезд, более пятидесяти дней Украина героически сопротивляется военной агрессии России. "Сотные детей, десятки тысяч уже убитых мирных жителей. Гражданские здания и целые города разрушены, уравнены с землей и ограблены".

Без дополнительного оружия для Украины эта война превратится в бесконечное и кровавое сражение, которое распространит несчастья, страдания и еще больше смерти. Военные преступления будут продолжаться за пределами Мариуполя, Бучи и Краматорска. Глобальное влияние войны осложнит жизнь людей во всем мире, даже за пределами Украины,

– подчеркнула Иванна Сахно.

"Нам нужно объединиться, чтобы защитить свободу и демократические ценности. Пожалуйста, присоединяйтесь к кампании protectuakids.com, попросите свое правительство поддержать Украину. Только когда мы едины, нас могут услышать", – дополнили они.



Иванна Сахно и Вера Фармига призывают помочь армии / Коллаж 24 канала, фотографии из инстаграм звезд