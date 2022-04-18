Світові знаменитості долучилися до флешмобу і закликали підписників звернутися до уряду своїх країн, щоб озброїти Збройні Сили України.

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Іванна Сахно та Віра Фарміга закликали допомогти армії України

За словами зірок, понад п’ятдесять днів Україна героїчно чинить опір військовій агресії Росії. "Сотні дітей, десятки тисяч уже вбитих мирних жителів. Цивільні будівлі та цілі міста зруйновані, зрівняні з землею та пограбовані".

Без додаткової зброї для України ця війна перетвориться на нескінченну і криваву битву, яка поширить нещастя, страждання і ще більше смерті. Військові злочини триватимуть за межами Маріуполя, Бучі та Краматорська. Глобальний вплив війни ускладнить життя людей у всьому світі, навіть за межами України,

– наголосила Іванна Сахно.

"Нам потрібно об’єднатися, щоб захистити свободу та демократичні цінності. Будь ласка, приєднуйтесь до кампанії protectuakids.com, попросіть свій уряд підтримати Україну. Тільки коли ми єдині, нас можуть почути", – доповнили вони.



Іванна Сахно та Віра Фарміга закликають допомогти армії / Колаж 24 каналу, світлини з інстаграму зірок