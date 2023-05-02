Голливуд бастует: сценаристы и кинодраматурги требуют больше денег и выступают против AI

Тысячи людей присоединились к забастовке голливудских кино- и телесценаристов, которая началась 2 мая. Это привело к угрозе срыва многочисленных шоу и возможным задержкам в выпуске сериалов и фильмов.

Причиной забастовки стали неудачные переговоры со студиями и стриминговыми сервисами по условиям труда и оплаты. О начале забастовки кинодраматургов сообщил их профсоюз.

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Голливудские сценаристы и кинодраматурги объявили забастовку

"Мы не достигли соглашения со студиями и стримерами. Мы начнем забастовку после того, как в полночь истечет срок действия контракта", – пишет в электронном письме Гильдии писателей Америки (WGA), которое получило информационное агентство AFP. Ответы студий на предложения профсоюза были "совершенно недостаточными, учитывая экзистенциальный кризис, с которым сталкиваются писатели", – сообщил союз.

Чем это чревато

Последствия забастовки голливудских сценаристов могут быть серьезными: многие шоу будут остановлены, а фильмы и телесериалы, запланированные на выход до конца года или позже, испытывают значительные задержки. Это может привести к катастрофическим последствиям для американской развлекательной индустрии.

Последняя забастовка сценаристов в Голливуде состоялась в 2007 году и длилась 100 дней, стоив индустрии примерно 2 миллиарда долларов.

В этот раз конфликт может быть еще более ожесточенным, поскольку сценаристы требуют более высокой оплаты своего труда, минимальных гарантий стабильной занятости и большей доли прибыли от стриминговых платформ. В то же время студии сталкиваются с экономическим давлением и вынуждены сокращать расходы.

WGA также хочет обсудить с работодателями возможные последствия применения искусственного интеллекта на процесс работы голливудских кино- и телесценаристов.