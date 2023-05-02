Причиною страйку стали невдалі переговори зі студіями та стрімінговими сервісами щодо умов праці та оплати. Про початок страйку кінодраматургів повідомила їхня профспілка.

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Голлівудські сценаристи й кінодраматурги оголосили страйк

"Ми не досягли угоди зі студіями та стрімерами. Ми розпочнемо страйк після того, як опівночі закінчиться термін дії контракту", – пише в електронному листі Гільдії письменників Америки (WGA), що отримала інформаційна агенція AFP. Відповіді студій на пропозиції профспілки були "абсолютно недостатніми, враховуючи екзистенційну кризу, з якою стикаються письменники", – повідомила спілка.

Чим це загрожує

Наслідки страйку голлівудських сценаристів можуть бути серйозними: багато шоу будуть зупинені, а фільми та телесеріали, заплановані на вихід до кінця року або пізніше, зазнають значних затримок. Це може мати катастрофічні наслідки для американської розважальної індустрії.

Останній страйк сценаристів у Голлівуді відбувся у 2007 році й тривав 100 днів, коштувавши індустрії приблизно 2 мільярди доларів.

Цього разу конфлікт може бути ще більш запеклим, оскільки сценаристи вимагають вищої оплати своєї праці, мінімальних гарантій стабільної зайнятості та більшої частки прибутку від стрімінгових платформ. Водночас студії стикаються з економічним тиском та змушені скорочувати витрати.

WGA також хоче обговорити з роботодавцями можливі наслідки застосування штучного інтелекту на процес роботи голлівудських кіно- та телесценаристів.