Они были влюблены, но так и не стали парами: 5 неожиданных историй Голливуда

"24 Канал" собрал 5 историй о знаменитостях, которые могли бы стать парами, но так и не решились или не получили шанса на отношения.

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Киану Ривз и Сандра Баллок

Киану Ривз и Сандра Баллок / Фото IMDB



После выхода боевика "Скорость" в 1994 году зрители были убеждены, что между Киану Ривзом и Сандрой Баллок есть что-то. И, как оказалось, не совсем ошибались.

В 2018 году Буллок призналась в шоу Эллен Дедженерес, что была влюблена в коллегу. Через год Ривз услышал это признание и сообщил, что тоже испытывал к ней чувства.

Самое забавное, что оба даже не догадывались о взаимной симпатии. Вместо романа они получили многолетнюю дружбу. И еще одно доказательство того, что иногда даже звездам Голливуда не помешало бы просто поговорить.

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Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер / Фото IMDB



Роман Рэйчел и Росса стал одной из самых известных любовных историй на телевидении. Но мало кто догадывался, что между исполнителями главных ролей тоже были чувства. Во время специального выпуска "Друзья: Воссоединение" в 2021 году Дэвид Швиммер признался, что был влюблен в Дженнифер Энистон. Актриса подтвердила, что симпатия была взаимной.

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Однако каждый раз, когда они могли сблизиться, кто-то из них уже находился в отношениях. Поэтому роман так и не состоялся. Более того, коллеги рассказали, что во время перерывов между съемками они могли обниматься и засыпать вместе на диване. Остальные актеры давно подозревали, что между ними что-то происходит.

Николь Кидман и Джимми Фэллон

Николь Кидман и Джимми Фэллон / Фото Theo Wargo



В 2015 году актриса рассказала Джимми Фэллону, что много лет назад их общий знакомый устроил им свидание.

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Кидман пришла в квартиру ведущего, но тот практически не разговаривал с ней, а потом вообще включил видеоигру. Актриса решила, что он ей совсем не нравится, и ушла.

Самое интересное, что Феллон даже не понял, что это было свидание. Об упущенной возможности он узнал только спустя много лет – прямо во время своего собственного шоу.

Том Хэнкс и Элизабет Перкинс

Том Хэнкс и Элизабет Перкинс / Фото IMDB



Во время съемок комедии "Большой" в 1988 году Элизабет Перкинс влюбилась в своего экранного партнера Тома Хэнкса. Актриса позже рассказала, что их поцелуй в фильме остался одним из ее самых приятных романтических воспоминаний со съемочной площадки.

Однако на тот момент Хэнкс уже встречался с Ритой Уилсон, которая впоследствии стала его женой.

Эшли Грин и Джексон Рэтбоун



Эшли Грин и Джексон Рэтбоун / Фото из открытых источников



Эшли Грин и Джексон Рэтбоун В "Сумерках" Эшли Грин и Джексон Рэтбоун сыграли влюбленную вампирскую пару Элис и Джаспера. Но романтические чувства актрисы не заканчивались после команды режиссера "Снято!".

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В 2022 году Грин призналась, что была сильно влюблена в Ретбоуна во время работы над франшизой. Ее покорили его внешность, южные манеры и музыкальный талант. К тому же актер научил ее танцевать свинг. Правда, Эшли подозревала, что Джексон не отвечает ей взаимностью.

Ранее мы рассказывали о актеров, которые ради роли кардинально изменились.