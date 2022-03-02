Голливудский актер Шон Пенн рассказал, как пешком бежал в Польшу из Украины после начала войны

Звезда голливудского кино Шон Пенн рассказал своим поклонникам в твиттере о том, как вынужден был бежать от войны, которую Россия начала в Украине. Актер и режиссер также запостил красноречивое фото.

Голливудский актер и режиссер прибыл в Киев 24 февраля. Целью визита было зафиксировать все события, которые произошли в Украине после начала войны, которую развязала Россия. Режиссер также хотел донести миру правду о вторжении России и войне.

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Уже 28 февраля актеру и его коллегам пришлось быстро покинуть Украину. В своем твиттере Шон Пенн рассказал, что команда оставила свой автомобиль у границы с Польшей и несколько километров одолела пешком.

Я и двое моих коллег прошли несколько миль к границе с Польшей, бросив машину на обочине дороги. Почти все автомобили на этом фото перевозят только женщин и детей, большинство из них без каких-либо признаков багажа, и машина является их единственной ценностью.

– написал Пенн.

Фильм об Украине

Впервые оскароносный актер Шон Пенн посетил Киев в ноябре прошлого года. Напомним, он снимает документальную ленту о событиях в Украине.

Актер посетил улицу Институтскую, где провел несколько интервью на месте, где расстреливали Небесную сотню.

Шон Пенн побывал в зоне ООС, посетил Приазовье и пообщался с украинскими воинами.

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