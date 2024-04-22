Фильм "Голодные игры" создан на основе одноименного романа Сюзанны Холлинз. Он рассказывает о государстве Панем, состоящее из богатого Капитолия и двенадцати бедных округов. Ежегодно округ должен выбрать одну девушку и одного парня для участия в Голодных играх – это наказание за прошлое восстание против Капитолия. Биться игроки должны до того момента, пока в живых останется только один человек.

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Кино 24 решил сравнить, как выглядели актеры популярного фильма в 2012 году, когда вышла первая часть "Голодных игр", и в нынешний период.

Дженнифер Лоуренс – Катнис Эвердин

Звезда, воплотившая роль Катнис Эвердин, находилась на пике славы в 2012 году и продолжала играть в лентах до 2019 года, когда сделала короткий перерыв. Она снималась и в фильмах ужасов, детективах, комедиях и серьезных драмах. Одна из последних ее ролей - в комедийном сериале о дружбе и интиме "Без обид". Также Лоуренс стала мамой.



Актриса тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Джош Хатчерсон – Пита Мелларк

Актер, сыгравший в фильме роль Пита, на самом деле снимался еще с подросткового возраста. Его появление в "Голодных играх" запомнилось всем больше всего вплоть до выхода в 2023 фильма ужасов "Пять ночей у Фредди".



Актер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Лиам Хемсворт – Гейл Хоторн

Младший Хемсворт сыграл роль товарища Катнис Эвердин. Первые шаги в актерской карьере он сделал в 2010 году и продолжил развиваться в дальнейшем. Одна из последних ролей была в фильме "Арканзас". Также актера знают из-за скандальных отношений с Майли Сайрус.



Актер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Вуди Гаррельсон – Геймитч Абернати

В четырех фильмах Вуди сыграл опытного Геймитча Абернати, которому удалось победить в Голодных играх. Карьера актера длится четвертое десятилетие, за эти годы он сыграл различных персонажей, что только подчеркивает его мастерство.



Актер тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Элизабет Бэнкс – Эффи Тринкит

Странная Эффи Тринькит – известная, но не единственная роль знаменитой актрисы. Она известна съемками в фильмах о Человеке-пауке, экранизации "Ангелов Чарли". Элизабет является не только актрисой, но и режиссером. В 2023 она создала комедийную сказку "Медведь под кайфом".



Актриса тогда и сейчас / Коллаж Кино 24

Напомним, что в ноябре 2023 года вышел фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" от режиссера Фрэнсиса Лоуренса. Повествование происходит о молодых годах Кориолана Сноу, будущего антагониста, и первые Голодные игры, которые состоялись после гражданской войны в Панеме.