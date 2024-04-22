Фільм "Голодні ігри" створений на основі однойменного роману Сюзанни Голлінз. Він розповідає про державу Панем, що складається з заможного Капітолію та дванадцятьох бідних округів. Щороку округ має обрати одну дівчину й одного хлопця для участі в Голодних іграх – це покарання за минуле повстання проти Капітолія. Битися гравці мають до того моменту, поки в живих залишиться лише одна людина.

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Кіно 24 вирішив порівняти, як виглядали актори популярного фільму у 2012 році, коли вийшла перша частина "Голодних ігор", та у нинішній період.

Дженніфер Лоуренс – Катніс Евердін

Зірка, що втілила роль Катніс Евердін, перебувала на піку слави у 2012 році та продовжувала грати у стрічках аж до 2019 року, коли зробила коротку перерву. Вона знімалась і у фільмах жахів, детективах, комедіях та серйозних драмах. Одна з останніх її ролей - у комедійному серіалі про дружбу та інтим "Без образ". Також Лоуренс стала мамою.



Акторка тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Джош Гатчерсон – Піта Мелларк

Актор, що зіграв у фільмі роль Піта, насправді знімався ще з підліткового віку. Його поява у "Голодних іграх" запам'яталась усім найбільше аж до виходу у 2023 фільму жахів "П'ять ночей у Фредді".



Актор тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Ліам Гемсворт – Гейл Готорн

Молодший Гемсворт зіграв роль товариша Катніс Евердін. Перші кроки в акторській кар'єрі він здійснив у 2010 році та продовжив розвиватись надалі. Одна з останніх ролей була у фільмі "Арканзас". Також актора знають через скандальні стосунки з Майлі Сайрус.



Актор тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Вуді Гаррельсон – Геймітч Абернаті

У чотирьох фільмах Вуді зіграв досвідченого Геймітча Абернаті, якому вдалось перемогти в Голодних іграх. Кар'єра актора триває четверте десятиліття, за ці роки він зіграв різноманітних персонажів, що лише підкреслює його майстерність.



Актор тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Елізабет Бенкс – Еффі Тринькіт

Чудернацька Еффі Тринькіт – відома, але не єдина роль знаменитої акторки. Вона відома зйомками у фільмах про Людину-павука, екранізації "Ангелів Чарлі". Елізабет є не тільки акторкою, але й режисеркою. У 2023 вона створила комедійну казку "Ведмідь під кайфом".



Акторка тоді і зараз / Колаж Кіно 24

Нагадаємо, що у листопаді 2023 вийшов фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" від режисера Френсіса Лоуренса. Оповідь відбувається про молоді роки Коріолана Сноу, майбутнього антагоніста, та перші Голодні ігри, які відбулися після громадянської війни в Панемі.