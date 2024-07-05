Не только "Головоломка 2": самые кассовые мультфильмы, собравшие более миллиарда в прокате

Вторая часть фильма "Головоломка" побила рекорд, ведь быстрее всех собрала 1 миллиард долларов в мировом прокате. Но это не единственная мультлента, собравшая такую сумму.

Редакция Кино 24 собрала самые кассовые мультфильмы за все время. Они покорили зрителей и побили рекорды.

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"Головоломка 2"

Новый мультфильм занимает 7 место в списке самых кассовых на данный момент. Лента рассказывает о приключениях Райли в подростковом возрасте. Девочка вступает в пубертат: у нее появляются новые эмоции во главе с Тревожностью, которые вытесняют старые и меняют ее сознание.

"Головоломка 2": смотрите трейлер онлайн

"Миньоны"

Мультфильм рассказывает о том, как вообще появились Миньоны – маленькие существа, служащие злодеям. Они помогали отрицательным героям, а затем поселились в ледяной пещере. Со временем Посипакам становится скучно, поэтому один из них решает найти нового хозяина.

"Миньоны": смотрите трейлер онлайн

"Суперсемейка 2"

Забавное продолжение анимационного блокбастера о семье супергероев занял 5 место в списке. Семья все еще вне закона, но миллиардер Уинстон Дивор, поклонник Мистера Невероятного и Эластики, предлагает пиар-кампанию, чтобы вернуть им статус.

"Суперсемейка 2": смотрите трейлер онлайн

"Холодное сердце"

Снежная Королева обрекла жителей королевства Эренделл на вечную зиму. Юная принцесса хочет разрушить это проклятие и отправляется в опасное путешествие по снежным вершинам.

"Холодное сердце": смотрите трейлер онлайн

"Братья Супер-Марио в кино"

Анимационный фильм создан по мотивам видеоигр о Марио. В ленте он предстает как целеустремленный и оптимистичный герой, который неразлучен со своим робким братом Луиджи. Они покидают работодателя и решают открыть собственный бизнес. Братья спускаются в подземные коммуникации и открывают для себя фантастическое королевство.

"Братья Супер-Марио в кино": смотрите трейлер онлайн

"Холодное сердце 2"

Вторая часть мультфильма о принцессах Эльзу и Анну собрала больше средств в прокате, чем первая. Она рассказывает о новом задании, которое встает перед героинями после того, как чары спадают с королевства. Принцессы вместе с друзьями отправляются на очередное приключение за пределами дома, где они знакомятся с новыми существами и встречают врагов.

"Холодное сердце 2": смотрите трейлер онлайн

"Король Лев"

Римейк одноименного мультфильма 1994 года по состоянию на сейчас является самым кассовым за все времена. Лента переносит в африканскую саванну и рассказывает историю молодого льва Симбы. Он потерял своего отца из-за злобного дяди и был изгнан в далекие края. Спустя годы он возвращается, чтобы занять трон.

"Король Лев": смотрите трейлер онлайн