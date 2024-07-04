Фильм "Гадкий Я 4" – один из самых ожидаемых в этом году. Universal Pictures объявила о начале разработки ленты еще в 2017 году, а еще 7 лет продолжалось ее производство и озвучивание.

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Премьера "Гадкого Я 4"

В новом фильме любимый злодей и агент Антизлодейской лиги Грю возвращается и идет навстречу новым приключениям.

Вместе с главным героем его поддержка – это семья. Здесь его ждет пополнение – новый член семьи Грю-младший, который готов испытать отца на прочность.

Младший сын, жена и трое дочерей вынуждены бежать вместе с Грю из-за того, что они стали мишенью преступника-беглеца Максима Ле Маля и его одиозной возлюбленной Валентины.

"Гадкий Я 4": смотрите трейлер онлайн

Кинокритики не засыпают новенький мультфильм комплиментами. Большинство сходятся во мнении о том, что лента не несет особых смыслов, а продюсеры решили создать еще одну часть просто ради финансовой выгоды.

Это не шедевр, и "Гадкий Я 5" никому не нужен, но быть неприхотливым и приятным – нелегко,

– отмечают в Guardian.

Обозреватели тоже встретили анимационную премьеру не с самыми высокими оценками:

Rotten Tomatoes – 65%

Metacritic – 58/100

IMDb – 6,3/10.

В то же время мультфильм приятно смотреть, и он однозначно станет хорошим дополнением семейного вечера.