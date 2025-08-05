Комедийный криминальный фильм "Голый пистолет" вышел на большие экраны в Украине 31 июля. Это четвертая часть знаменитой франшизы, где главную роль впервые исполняет не Лесли Нильсен, а Лиам Нисон.

Перезапуск франшизы собирает первые отзывы от критиков и зрителей. В материале Кино 24 узнавайте больше о ленте, ее сюжет и реакции на фильм.

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Перезапуск франшизы "Голый пистолет" планировали в 2009 году, а затем в 2013. И только через 8 лет ленту официально утвердили с Лиамом Нисоном в главной роли. Для актера – это новый опыт, ведь раньше он в основном играл стереотипные роли в боевиках.

В апреле 2024 года к актерскому составу присоединилась Памела Андерсон. Среди других актеров – Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон, Лиза Коши, Коди Роудс и Баста Раймс.



"Голый пистолет" / Кадр из фильма

Что известно о сюжете "Голого пистолета"?

В центре фильма – Фрэнк Дребин-младший, сын персонажа Лесли Нильсена. Он пошел по стопам отца и стал полицейским. Мужчина часто попадает в забавные ситуации, плохо водит авто, часто пьет кофе, имеет невыносимый характер и до сих пор переживает потерю жены.

Но когда мир оказывается на грани краха, только главному герою под силу все спасти. Он берется за новое дело, связанное с технологической компанией и ограблением банка. К тому же судьба сводит его с блондинкой Бет Девенпорт, которая имеет свои мотивы в этом деле.

"Голый пистолет": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики?

IMDb – 7,1

Rotten Tomatoes – 90%

Metacritic – 75/100

В общем лента получает очень положительные отзывы, ее называют одной из самых смешных комедий за последнее время. Фильм возродил тон оригинальных картин, но и добавил свежей и современной энергии.

Актерская работа Лиама Нисона на высоком уровне: он использовал свою серьезность, присущую для героев боевиков, в персонаже Дребина-младшего. Контраст его невозмутимости и одновременно комедийности покоряет больше всего.

Хрипловатый голос Лиама Нисона идеально подходит для безэмоциональных выходок Фрэнка Дребина. "Голый пистолет" возрождает глуповатый юмор оригинальной трилогии, будто он никогда не выходил из моды, – говорится в совместном отзыве критиков на Rotten Tomatoes.

В то же время есть и более критические отзывы. Для кого-то одной ностальгии недостаточно, а некоторые шутки кажутся устаревшими.

В целом критики соглашаются: "Голый пистолет" – это веселая пародия в олдскульном стиле, что заставит смеяться. Возможно, ей не удалось достичь такого успеха, как ленты с Лесли Нильсеном, однако фильм однозначно смехотворный и приятный.