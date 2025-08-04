Холланд показал два фото со съемочной площадки. Пишет Кино 24 со ссылкой на его инстаграм.
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Том Холланд показал фото со съемок фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"
На фотографиях Том Холланд одет в костюм Человека-паука. Актер стоит на чем-то, похожем на бронированный автомобиль, а за его спиной прикреплен трос для выполнения трюков.
Человек-паук: Новый день 1,
– коротко подписал фото Том.
Том Холланд в образе Человека-паука / Фото из инстаграма актера
Съемки фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" / Фото из инстаграма Тома Холланда
Несколько дней назад вышел тизер, где показали новый образ Человека-паука. В видео Том Холланд, воплощающий на экране главного героя, выходит из тени в костюме, который больше напоминает версию из комиксов.
Красный и синий цвета на новом костюме Человека-паука – ярче, а символ паука – больше.
"Человек-паук: Абсолютно новый день": смотрите видео онлайн
Фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день" выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года.
Как пишет Variety, в этой части о тайной личности Питера Паркера (Том Холланд) узнает весь мир. Главный герой вынужден обратиться за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч).
Ему удается создать заклинание, благодаря которому все забывают, что Питер Паркер – это Человек-паук, однако появляются непредсказуемые побочные эффекты. Оно притягивает других злодеев в измерение героя.
Режиссером ленты "Человек-паук: Совершенно новый день" стал Дестин Дэниел Креттон.