Холланд показал два фото со съемочной площадки. Пишет Кино 24 со ссылкой на его инстаграм.

Смотрите также Затягивают с первой серии: 9 сериалов от Netflix, которые можно посмотреть за несколько дней

Том Холланд показал фото со съемок фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"

На фотографиях Том Холланд одет в костюм Человека-паука. Актер стоит на чем-то, похожем на бронированный автомобиль, а за его спиной прикреплен трос для выполнения трюков.

Человек-паук: Новый день 1,

– коротко подписал фото Том.

Том Холланд в образе Человека-паука / Фото из инстаграма актера

Съемки фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" / Фото из инстаграма Тома Холланда

Несколько дней назад вышел тизер, где показали новый образ Человека-паука. В видео Том Холланд, воплощающий на экране главного героя, выходит из тени в костюме, который больше напоминает версию из комиксов.

Красный и синий цвета на новом костюме Человека-паука – ярче, а символ паука – больше.

"Человек-паук: Абсолютно новый день": смотрите видео онлайн

Фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день" выйдет в кинотеатрах 31 июля 2026 года.

Как пишет Variety, в этой части о тайной личности Питера Паркера (Том Холланд) узнает весь мир. Главный герой вынужден обратиться за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч).

Ему удается создать заклинание, благодаря которому все забывают, что Питер Паркер – это Человек-паук, однако появляются непредсказуемые побочные эффекты. Оно притягивает других злодеев в измерение героя.

Режиссером ленты "Человек-паук: Совершенно новый день" стал Дестин Дэниел Креттон.