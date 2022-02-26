Незадолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ряд пользователей социальных сетей отметили, что "Симпсоны", похоже, еще раз предсказывали будущее еще в 1998 году.

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Эти сообщения увидел шоуранер проекта Аль Жан и рассказал The Hollywood Reporter, что 24-летняя шутка – теперь суровая реальность – "очень печальная".

Через два дня после заявления в твиттере появилось красноречивое фото персонажей "Симпсонов" с украинским флагом.

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