Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги с украинским флагом: авторы "Симпсонов" – за Украину
Источник:твиттер The Simpsons
Авторы анимационного телесериала "Симпсоны" показали яркое фото с персонажами шоу. Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги держат украинский флаг, чем выражают свою поддержку Украине.
Незадолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ряд пользователей социальных сетей отметили, что "Симпсоны", похоже, еще раз предсказывали будущее еще в 1998 году.
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Эти сообщения увидел шоуранер проекта Аль Жан и рассказал The Hollywood Reporter, что 24-летняя шутка – теперь суровая реальность – "очень печальная".
Через два дня после заявления в твиттере появилось красноречивое фото персонажей "Симпсонов" с украинским флагом.
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