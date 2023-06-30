Согласно информации Довженко-Центра, 29 июня состоялось заседание в Хозяйственном суде Киева по делу о признании приказа №100 Госкино о реорганизации Центра незаконным. Рассмотрение дела длилось почти 9 месяцев, сообщает 24 Канал.

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Госкино отменило приказ о реорганизации Довженко-Центра

Планировались дебаты – последние речи сторон и принятие решения. Еще на прошедшем заседании 27 июня представители Госкино искали основание или повод остановить производство по делу. Сегодня (29 июня – 24 Канал) произошло нечто удивительное: представитель Госкино заявил ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием предмета иска, то есть отсутствием приказа!

– говорится в сообщении Довженко-Центра.

К тому же Довженко-Центр сообщает, что это не отмена, ведь Госкино издало новый приказ, которым признало обжалуемый приказ о реорганизации утратившим силу. "Для этого решения первого заместителя председателя Госкино Юлии Шевчук хватило однажды перерыва между заседаниями, 28 июня, хотя рассмотрение дела длилось почти 9 месяцев, и представители Госкино последовательно защищали "идею реорганизации, которая не нарушает никаких прав Довженко-Центра", – говорится в сообщении.

В фильмофонде Украины уверены, что "подобные приказы Госкино властно издавать и отменять каждый день", поэтому "в ближайшее время нас может ждать новый приказ, столь же угрожающий и необоснованный".

Также для изучения новых обстоятельств в подтверждение полномочий Юлии Шевчук объявили перерыв до 17.00 11 июля.

Почему приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра утратил силу В Госкино В Госкино объясняют , когда он не устанавливал общих правил поведения и был рассчитан на одноразовое применение. Кроме этого, им были установлены определенные сроки, которые на 28 июня уже истекли, и встал вопрос об актуальности этого приказа в принятой редакции, а также состоялся ряд кадровых изменений в отношении лиц, привлеченных к реализации приказа о реорганизации Довженко-Центра, поэтому приказ нуждался в обновлении или признании утратившим силу.

Реакция украинцев

В комментариях к сообщению Госкино и Довженко-Центру украинцы поздравляют Довженко-Центр с победой, но отмечают, что обсуждения довольно "интересны" и задают новые вопросы Госкино: "Вы 9 месяцев тратили бюджетные средства на юристов, которые тянут время в суде. На сколько месяцев затягивания рассмотрения дела тянет этот ваш "новый приказ?", "У меня есть впечатление, что нашим владыкам мало одного фронта – они разворачивают боевые действия и на культурном. Вспомним, с чего начались кинобои: с назначения неквалифицированного лица командовать киноделом. А стычки за Довженко-центр? Теперь настал черед украинского дубляжа, отмена которого повысит знание английского".