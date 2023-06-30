Згідно з інформацією Довженко-Центру, 29 червня відбулося засідання у Господарському суді Києва у справі щодо визнання наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Центру незаконним. Розгляд справи тривав майже 9 місяців, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Лякатись не було часу": 6 неймовірних історій із проєкту "Міста та їхні герої"

Держкіно скасувало наказ щодо реорганізації Довженко-Центру

Планувались дебати – останні промови сторін та прийняття рішення. Ще на минулому засіданні 27 червня представники Держкіно шукали підставу чи привід зупинити провадження у справі. Сьогодні (29 червня – 24 Канал) відбулось щось дивовижне: представник Держкіно заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку із відсутністю предмета позову, тобто відсутністю наказу!

– йдеться у повідомленні Довженко-Центру.

До того ж Довженко-Центр повідомляє, що це не скасування, адже Держкіно видало новий наказ, яким визнало оскаржуваний наказ про реорганізацію таким, що втратив чинність. "Для цього рішення першій заступниці голови Держкіно Юлії Шевчук вистачило одного дня перерви між засіданнями, 28 червня, хоча розгляд справи тривав майже 9 місяців, і представники Держкіно послідовно захищали "ідею реорганізації, яка не порушує жодних прав Довженко-Центру", – мовиться в повідомленні.

У фільмофонді України впевнені, що "подібні накази Держкіно владне видавати й скасовувати щодня", тому "найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований".

Також для вивчення нових обставин на підтвердження повноважень Юлії Шевчук оголосили перерву до 17:00 11 липня.

Чому наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру втратив чинність У Держкіно У Держкіно пояснюють , що він не встановлював загальних правил поведінки та був розрахований на одноразове застосування. Крім цього, ним були встановлені певні строки, які на 28 червня вже минули, тож постало питання щодо актуальності цього наказу в ухваленій редакції, а також відбулася низка кадрових змін щодо осіб, які були залучені до реалізації наказу про реорганізацію Довженко-Центру, тому наказ потребував оновлення або визнання таким, що втратив чинність.

Реакція українців

У коментарях до допису Держкіно та Довженко-Центру українці вітають Довженко-Центр з перемогою, але зазначають, що обговорення доволі "цікаві" і ставлять нові питання Держкіно: "Ви 9 місяців витрачали бюджетні кошти на юристів, які тягнуть час в суді. На скільки місяців затягування розгляду справи тягне оцей ваш "новий наказ?", "Маю враження, що нашим владцям мало одного фронту – вони розгортають бойові дії й на культурному. Згадаймо, з чого почалися кінобої: з призначення некваліфікованої особи командувати кіносправою. А сутички за Довженко-центр? Тепер настала черга українського дубляжу, скасування якого підвищить знання англійської".