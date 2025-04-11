Стало известно, кто временно будет исполнять обязанности главы Госкино

Кабинет Министров назначил Максима Александрова Ивановича временно исполнять обязанности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. 11 апреля правительство уволило с должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Юлию Шевчук.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Максим Александров временно возглавил Госкино: что о нем известно

11 апреля во время заседания Кабинета Министров Украины и.о. председателя Госкино вместо Юлии Шевчук назначили Максима Александрова. С 11 июля 2022 года он был заместителем председателя Госкино.

Александров имеет высшее юридическое образование. Вот, что известно о его карьере:

В 2007 году он начал свою карьеру в Государственной службе кинематографии Украины, где занял должность главного специалиста юридического отдела. В этой роли он отвечал за правовое обеспечение деятельности службы, анализ нормативно-правовых актов, подготовку юридических заключений и консультаций, а также сопровождение документов, связанных с производством и распространением национального кино.

С ноября 2016 года Александров занимал должность заведующего сектором популяризации национальных фильмов и международного сотрудничества в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

С марта 2021 Александров возглавляет отдел международной деятельности и государственной поддержки возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектами кинематографии при производстве фильмов.

Напомним, что ранее Госкино также возглавляла Марина Кудерчук. В январе 2024 года по инициативе Украинской киноакадемии более 700 деятелей культуры и 13 организаций подписали открытое письмо, где выразили недоверие к руководству Госкино. В июле этого же года женщину уволили.