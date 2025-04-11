Некоторые ленты являются абсолютно новыми, а другие – давно известны настоящим киноманам. В материале Кино 24 выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.
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"Список мечты"
В центре сюжета девушка, которая решила наконец исполнить свои подростковые мечты. Она прощается с мамой и отправляется на встречу целям. Но не все так просто: в процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново находит себя.
"Список мечты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бенгер"
Новая французская комедия. По сюжету, агентка разведки предлагает бесперспективному ди-джею возможность разобраться с его молодым соперником. Он видит в этом свой шанс, поэтому соглашается. Время покажет, к чему это приведет.
"Бэнгер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Электрический штат"
События фильма "Электрический штат" разворачиваются в альтернативной футуристической версии истории, где мир пережил глобальную техногенную катастрофу. Война, в которой люди активно использовали высокотехнологичные дроны и роботов, закончилась ужасными последствиями: машины вышли из-под контроля и начали уничтожать своих создателей.
В поисках младшего брата осиротевшая девушка путешествует по Западу с роботом, который выглядит, как мультяшный персонаж, контрабандистом и его помощником.
"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма
Такой в списке топовых лент вы найдете такие фильмы:
- "Щенячий патруль. Мегакино"
- "Последнее путешествие Деметры"
- "Земное ядро: Бросок в ад"
- "Секреты домашних животных 2"
- "Тролли"
- "Голый пистолет"
- "Миньоны"
Выбирайте кино для просмотра вечером или на выходных с самыми близкими людьми.