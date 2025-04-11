Деякі стрічки є абсолютно новими, а інші – давно відомі справжнім кіноманам. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.
Рекомендуємо Найочікуваніша прем'єра: вийшов трейлер фільму "Наша провина", який заінтригував усіх фанатів
"Список мрій"
У центрі сюжету дівчина, яка вирішила нарешті виконати свої підліткові мрії. Вона прощається з мамою і вирушає на зустріч цілям. Але не все так просто: у процесі вона розкриває сімейні таємниці, знаходить любов і наново знаходить себе.
"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму
"Бенгер"
Нова французька комедія. За сюжетом, агентка розвідки пропонує безперспективному ді-джею можливість розібратися з його молодим суперником. Він бачить у цьому свій шанс, тому погоджується. Час покаже, до чого це призведе.
"Бенгер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Електричний штат"
Події фільму "Електричний штат" розгортаються в альтернативній футуристичній версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу. Війна, в якій люди активно використовували високотехнологічні дрони й роботів, закінчилася жахливими наслідками: машини вийшли з-під контролю та почали знищувати своїх творців.
У пошуках молодшого брата осиротіла дівчина подорожує Заходом із роботом, який виглядає, як мультяшний персонаж, контрабандистом і його помічником.
"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму
Такий у списку топових стрічок ви знайдете такі фільми:
- "Щенячий патруль. Мегакіно"
- "Остання подорож Деметри"
- "Земне ядро: Кидок у пекло"
- "Секрети домашніх тварин 2"
- "Тролі"
- "Голий пістолет"
- "Посіпаки"
Обирайте кіно для перегляду ввечері чи на вихідних із найближчими людьми.