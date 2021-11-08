По результатам оценки кинопроектов второго этапа Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино проект "Мой юный принц" набрал 38,43 баллов (в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные").

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"Мой юный принц": сюжет фильма

Поль, 17-летний подросток, страдает болезнью расстройства психики. Он живет в шикарном поместье, ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к своей матери Софии. Вдруг в его жизни появляются молодой парень Антуан и его отец Марк. Между ребятами завязываются любовные отношения, между Софией и Марком – также. Несмотря ни на что такая ситуация приведет к трагедии.

Совет по государственной поддержке кинематографии 12 октября 2021 года принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен,

– ответило Госкино на запрос УНН.

В кадрах из фильма "Мой юный принц" присутствует множество отсылок к произведениям искусств (Хокни, Микеланджело, Магритт, Рубенс), геометрии Уэса Андерсона, эстетике Николаса Виндинга Рефна и Лука Гуаданьино).

Фильмами именно этих режиссеров мы и вдохновлялись, плюс, конечно, фильмами и эстетикой Гаспара Ноэ и Ксавье Долана. Вообще, в этом сценарии очень много отсылок к кино, как к более современному, так и фильмов прошлых лет,

– рассказал Алексей Гладушевский.

Актерский состав

Кроме Петра Ниневского, который сыграл в украинском сериале "Сидоренко-Сидоренко", в фильме примут участие:

Ахтем Сеитаблаев;

Евгений Лесничий;

Оксана Жданова;

Анастасия Пустовит;

Оксана Гребенюк;

Павел Вишняков;

Артемий Егоров;

Андрей Максимов;

Игорь Иванов.

"Это масштабное арткино с по-настоящему шекспировским сюжетом, сценарий к которому эксперты уже окрестили "украинским Гамлетом". История главного героя, его семьи и окружения будет близка и интересна зрителям во всем мире. В фильме мы исследуем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – комментирует Алексей Гладушевский.

"Мой юный принц" / Фото из фейсбука Алексея Гладушевского