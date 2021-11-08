Госкино выделило 20 миллионов гривен на первый фильм о ЛГБТ с Ахтемом Сеитаблаевым

Недавно проект "Мой юный принц" режиссера Хачатура Василяна победил на 17-м конкурсе Госкино. Теперь фильм получил государственную поддержку в размере 20 миллионов гривен. Релиз запланирован на июль 2022 года.

По результатам оценки кинопроектов второго этапа Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино проект "Мой юный принц" набрал 38,43 баллов (в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские), национальные").

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"Мой юный принц": сюжет фильма

Поль, 17-летний подросток, страдает болезнью расстройства психики. Он живет в шикарном поместье, ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к своей матери Софии. Вдруг в его жизни появляются молодой парень Антуан и его отец Марк. Между ребятами завязываются любовные отношения, между Софией и Марком – также. Несмотря ни на что такая ситуация приведет к трагедии.

Совет по государственной поддержке кинематографии 12 октября 2021 года принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен,

– ответило Госкино на запрос УНН.

В кадрах из фильма "Мой юный принц" присутствует множество отсылок к произведениям искусств (Хокни, Микеланджело, Магритт, Рубенс), геометрии Уэса Андерсона, эстетике Николаса Виндинга Рефна и Лука Гуаданьино).

Фильмами именно этих режиссеров мы и вдохновлялись, плюс, конечно, фильмами и эстетикой Гаспара Ноэ и Ксавье Долана. Вообще, в этом сценарии очень много отсылок к кино, как к более современному, так и фильмов прошлых лет,

– рассказал Алексей Гладушевский.

Актерский состав

Кроме Петра Ниневского, который сыграл в украинском сериале "Сидоренко-Сидоренко", в фильме примут участие:

Ахтем Сеитаблаев;

Евгений Лесничий;

Оксана Жданова;

Анастасия Пустовит;

Оксана Гребенюк;

Павел Вишняков;

Артемий Егоров;

Андрей Максимов;

Игорь Иванов.

"Это масштабное арткино с по-настоящему шекспировским сюжетом, сценарий к которому эксперты уже окрестили "украинским Гамлетом". История главного героя, его семьи и окружения будет близка и интересна зрителям во всем мире. В фильме мы исследуем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – комментирует Алексей Гладушевский.

"Мой юный принц" / Фото из фейсбука Алексея Гладушевского