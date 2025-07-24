Дистрибьютором фильма выступает компания Green Light Films. Кто из известных украинцев присоединился к озвучиванию фильма – узнавайте далее в материале Кино 24.

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Какой артист озвучил главного героя?

В новой киноадаптации романа "Дракула", главный герой будет разговаривать голосом известного певца и телеведущего Владимира Дантеса. Он уже второй раз озвучивает Графа, поэтому поделился мыслями и эмоциями относительно процесса.

Мне было очень приятно, что вновь обратились ко мне. Я в целом задумываюсь над тем, чтобы озвучивать только Графов, больше никого. Этот персонаж был более экспрессивным, чем Граф Монте-Кристо, которого я озвучивал в прошлый раз, поэтому приходилось тратить больше энергии. Граф Дракула – сильный, очень эмоциональный, у него нет полутонов. Он готов на все ради любви и не признает других авторитетов,

– говорит Дантес.

Возлюбленную Графа Дракулы озвучила актриса, которую многие знают по роли в сериале "Кофе с кардамоном", – Елена Лавренюк.

"Граф Дракула. История любви": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет нового фильма?

Основой фильма стала адаптация романа "Дракула" (1897 года) Брэма Стокера. "Граф Дракула. История любви" – это не только переосмысление классического образа вампира, но и масштабная кинопритча о бессмертной любви.

В роли Графа, который становится знаменитым Дракулой – обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, Калеб Лэндри Джонс. Его партнершу сыграла Зои Блю.