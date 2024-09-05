Экранизация известного романа Дюми уже в украинском прокате: о чем фильм "Граф Монте-Кристо"

Сегодня, 5 сентября, в украинский прокат вышел фильм "Граф Монте-Кристо". Это экранизация известного романа, который написал французский писатель Александр Дюма. Над лентой работали два режиссера: Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. Интересно, что ранее они сделали экранизацию "Трех мушкетеров" по мотивам романа Дюма.

Этот фильм стоит посмотреть не только за интересный сюжет, но и за атмосферу древней Франции. Зрители увидят невероятные архитектурные сооружения и немного вернутся в былые времена, пишет Кино 24.

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О чем фильм "Граф Монте-Кристо"

В фильме рассказывается об Эдмоне Дантесе, который имеет много планов. Он хочет жениться на девушке Мерседес и управлять одним кораблем. Однако у мужчины есть немало недругов, которые препятствуют его желаниям. Однажды они обвиняют Эдмона в измене, но доказательств не имеют. Однако Дантес все равно попадает в замок, где общается только с аббатом Фариа. Последний сообщает главному герою, где можно разыскать сокровища тамплиеров. Эдмон Дантес организует побег, чтобы с помощью них отомстить своим обидчикам.

"Граф Монте-Кристо": смотрите онлайн трейлер фильма

Отметим, что мировая премьера фильма состоялась еще 22 мая, когда проходил Каннский кинофестиваль. Роль Эдмона Дантеса исполнил актер Пьер Нине, который известен по ленте "Ив Сен Лоран". У мужчины тогда также была главная роль. Роман "Граф Монте-Кристо" стал бестселлером, поэтому фильм вполне имеет шансы на успех.

Какие еще фильмы выйдут осенью 2024 года

"Граф Монте-Кристо" – не единственный фильм, который порадует киноманов этой осенью. 5 сентября, в частности, еще также состоится премьера ленты "Битлджюс Битлджюс" с Моникой Беллуччи и Дженной Ортегой, а 20 сентября – "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Вот еще несколько фильмов: