Цей фільм варто переглянути не лише за цікавий сюжет, але й за атмосферу стародавньої Франції. Глядачі побачать неймовірні архітектурні споруди й трішки повернуться у минулі часи, пише Кіно 24.

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Про що фільм "Граф Монте-Крісто"

У фільмі розповідається про Едмона Дантеса, який має багато планів. Він хоче одружитися з дівчиною Мерседес та керувати одним кораблем. Однак у чоловіка є чимало недругів, які перешкоджають його бажанням. Якось вони звинувачують Едмона у зраді, але доказів не мають. Проте Дантес все одно потрапляє у замок, де спілкується лише з аббатом Фаріа. Останній повідомляє головному героєві, де можна розшукати скарби тамплієрів. Едмон Дантес організовує втечу, аби за допомогою них помститися своїм кривдникам.

"Граф Монте-Крісто": дивіться онлайн трейлер фільму

Зазначимо, що світова прем'єра фільму відбулася ще 22 травня, коли проходив Каннський кінофестиваль. Роль Едмона Дантеса виконав актор П'єр Ніне, який відомий за стрічкою "Ів Сен Лоран". У чоловіка тоді також була головна роль. Роман "Граф Монте-Крісто" став бестселером, тож фільм цілком має шанси на успіх.

Які ще фільми вийдуть восени 2024 року

"Граф Монте-Крісто" – не єдиний фільм, який потішить кіноманів цієї осені. 5 вересня, зокрема, ще також відбудеться прем'єра стрічки "Бітлджюс Бітлджюс" з Монікою Беллуччі та Дженною Ортегою, а 20 вересня – "Самотні вовки" з Бредом Піттом і Джоржем Клуні. Ось ще декілька фільмів: