У вересні, жовтні та листопаді у кінотеатрах буде відбуватися багато прем'єр, на які варто сходити. У сьогоднішньому матеріалі дізнавайтеся, які фільми вийдуть на екрани вже найближчим часом.

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"Бітлджюс Бітлджюс"

Делія разом з чоловіком та донькою мешкає у місті Вінтер-Рівер. Одного разу з потойбічного світу почали приходити привиди та Бітлджюс. Дочка подружжя Лідія – підлітка, яка має дуже складний характер. Несподівано їй під руки попадається макет міста. Тепер Бітлджюс знову може приходити до світу живих.

Прем'єра: 5 вересня

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Самотні вовки"

Прем'єра: 20 вересня

Цей фільм варто подивитися й через те, що головні ролі виконують неперевершені актори – Бред Пітт і Джордж Клуні. За сюжетом комедійного бойовика, їхні герої – "чистильники", які мають зробити так, аби про злочин, що стався нещодавно, ніхто не дізнався. Однак справа видається не такою простою, як здається.

"Самотні вовки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джокер: Божевілля на двох"

Прем'єра: 3 жовтня

Вже у жовтні на телеекранах глядачі зможуть побачити Леді Гагу і Хоакіна Фенікса у новому фільмі про Джокера. Події стрічки розгортаються у місті Ґотем, де проживає Артур Флек – злочинець, який зійшов з розуму, та називає себе Джокером. Пригоди головного героя розпочинаються у психіатричній лікарні.

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"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

"Веном: Останній танець"

Прем'єра: 24 жовтня

У фільмі розповідається про Едді Брока – журналіста-розслідувача, який володіє інопланетною формою життя. Тобто у його тілі є симбіот Веном, який не може існувати без людини. Ці істоти хочуть відшукати планету та вселитися у кожного її жителя. Одного разу Едді та Веном вирішують втекти якомога далі від світу.

"Веном: Останній танець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гладіатор 2"

Прем'єра: 14 листопада

Глядачі потрапляють у Стародавній Рим, коли ним правив імператор Коммод, тобто надворі 180-192 роки. Онук колишнього імператора Люціус має дружину та сина, разом з якими мешкає на північному узбережжі Африки. Коли римляни розпочали вторгнення, чоловік перетворився на раба. Раптом він вирішує стати гладіатором.

"Гладіатор 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Це далеко не всі прем'єри, на які варто очікувати глядачам. Осінь 2024 року буде багата за якісні фільми, тож дивиться трейлери, аби обрати, яку стрічку обов'язково треба буде увімкнути ввечері. Ось ще декілька новинок: