У нашому новому матеріалі Кіно 24 ми підготували для вас добірку високорейтингових трилерів, які обов'язково захоплять вашу увагу. Ці фільми відрізняються не лише цікавим сюжетом і непередбачуваними поворотами подій, але і якісною режисурою та майстерною грою акторів.

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"Мерзенна вісімка"

Події розгортаються через кілька років після Громадянської війни. Головний герой, мисливець за головами Джон "Кат" Рут, супроводжує Дейзі Домерг, втікачку, звинувачену у вбивстві, до Ред Року, де їй загрожує повішення. Під час подорожі вони зустрічають двох нових персонажів: колишнього солдата Марка Уоррена, який став найманцем, і Кріс Меннікс, що іменує себе шерифом.

Коли їхню подорож перериває сильна хуртовина, четвірка шукає укриття і потрапляє до "Галантереї Мінні віддаленого магазинчика, що служить прихистком для мандрівників. Виявляється, що крамниця не порожня: тут їх вже чекають нові незнайомці. Серед них – Боб "Мексиканець", який наглядає за магазином, шибеник Освальдо Мобрей, ковбой Джо Гейдж і Сенфорд "Конфедерат" Смітерс.

У всіх восьми персонажів темне минуле і погана слава, що створює атмосферу напруги і підозри. Водночас за втікачку Дейзі призначено винагороду, що додає ще більше напруження до цієї вже насиченої та напруженої ситуації.

"Мерзення вісімка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Втеча з Преторії"

Це історія про двох білошкірих південноафриканських чоловіків, Тіма Дженкіна та Дениса Голдберга, які опинилися політичними в'язнями на острівній в'язниці "Роббен" у Преторії, Південно-Африканська Республіка. Їхнє перебування на цьому суворо охоронюваному об'єкті стає справжнім випробуванням.

Не бажаючи провести величезну кількість часу за ґратами, чоловіки розробляють детально продуманий план втечі. Для них кожна помилка може коштувати життя, адже будь-яке відхилення від плану може призвести до тортур або смерті. В умовах постійного ризику та небезпеки, їм доводиться зберігати холодний розум і безумовно дотримуватись своєї стратегії.

Головне для них – не здаватися, попри всі труднощі та небезпеки. Їхня рішучість і відвага стають ключовими факторами у боротьбі за свободу.

"Втеча з Преторії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані часи у "Ель Роялі""

Співачка, похмурий священник, завзятий продавець порохотягів і мовчазна дівчина – що могло звести разом таких різних особистостей в одному місці? Це відбувається в готелі "Ель Рояль", розташованому на межі штатів Каліфорнія та Невада. Гостям надається можливість вибрати, у якому штаті вони хочуть переночувати, що додає закладу своєрідного чару.

Колись популярний, готель тепер далеко не такий відвідуваний, проте іноді сюди потрапляють дуже цікаві та непередбачувані постояльці. Атмосфера стає особливо напруженою, коли до "Ель Рояль" приїжджає лідер зловісного культу, який має власні таємні наміри.

Кожен із гостей закладу приховує свої секрети, які краще б ніколи не були розкриті. Однак ця ніч, здається, стане переломною, змінюючи життя всіх присутніх. В обставинах напруженого очікування і непередбачуваних подій, кожен з постояльців буде змушений зіткнутися з власними таємницями та вибором.

"Погані часи у "Ель Роялі"": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку, сюжет якої захопив вас найбільше, та насолоджуйтесь вечірнім переглядом.